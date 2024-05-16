«Комфортное соседство»: Биолог о правильном содержании кошки и собаки
Если хозяева хотят иметь и кошку, и собаку, то лучше всего завести щенка при взрослой кошке, а охотничьи породы с представителями кошачьих лучше вообще не содержать. Об этом рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко в беседе с NEWS.ru.
При этом она отметила, что стоит следить за тем, чтобы щенок не слишком донимал кошку, но в любом случае оба животных сами наладят отношения. Кошка просто покажет при необходимости, что ее трогать не надо, уточнила Татаренко.
Также очень важно первое время не оставлять животных одних надолго, так как они могут случайно поранить друг друга. Сначала они должны привыкнуть к совместному проживанию.
Ранее стало известно, что москвичи чаще всего называют домашних котов и кошек в честь русских писателей и поэтов, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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