«Комфортное соседство»: Биолог о правильном содержании кошки и собаки

Если хозяева хотят иметь и кошку, и собаку, то лучше всего завести щенка при взрослой кошке, а охотничьи породы с представителями кошачьих лучше вообще не содержать. Об этом рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко в беседе с NEWS.ru.

При этом она отметила, что стоит следить за тем, чтобы щенок не слишком донимал кошку, но в любом случае оба животных сами наладят отношения. Кошка просто покажет при необходимости, что ее трогать не надо, уточнила Татаренко.

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Также очень важно первое время не оставлять животных одних надолго, так как они могут случайно поранить друг друга. Сначала они должны привыкнуть к совместному проживанию.

Ранее стало известно, что москвичи чаще всего называют домашних котов и кошек в честь русских писателей и поэтов, говорится на сайте мэра и правительства столицы. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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