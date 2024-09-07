Осенью туры в Турцию могут подешеветь до 50%
Осенью цены на отели в Турции снизились до 50%, сообщает местное издание TurizmGuncel.
Так, по данным СМИ, стоимость отдыха в Турции ноябре может обойтись туристам в 15 тысяч турецких лир (порядка 40 тысяч рублей) на двоих. В среднем цены на осенние даты упали на 10%.
Цена отдыха в пятизвездочных отелях Бодрума в сентябре стартует с 36 тысяч лир (около 96 тысяч рублей), в октябре цена упадет до 21 тысячи лир (около 55 тысяч рублей). Аналогичная ситуация наблюдается в Анталии и Мармарисе, где цены также существенно снижаются к окончанию сезона.
Также российские туроператоры в сентябре предлагают скидки на туры в Анталию с вылетом из Санкт-Петербурга. Цена недельного тура с проживанием в отеле четыре звезды начинается от 100 тысяч рублей, что на 28% дешевле стоимости тура в августе. Цена с проживанием в пятизвездочном отеле в сентябре стартует от 178 тысяч рублей по сравнению с 208 тысячами рублей в августе.
Ранее в АТОР сообщили, что за лето 2024 года российские туристы совершили около 5,15 миллиона поездок за границу, что на 8,4% больше, чем за лето 2023 года. Чаще всего туристы выбирали для отдыха Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Таиланд, передает «Радиоточка НСН».
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