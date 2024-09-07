Сборная Китая досрочно победила на Паралимпиаде-2024
Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпийских игр в Париже.
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Китай стал лучшим на шестых Играх подряд. В активе сборной 86 золотых, 65 серебряных, 45 бронзовых медалей. На втором месте сборная Великобритании с 107 наградами, но они потеряли математическую возможность забраться на первую строчку.
Российские спортсмены, которые выступают в Париже в нейтральном статусе, завоевали 58 медалей: 17 золотых, 20 - серебряных и 21 - бронзовую. Всего в Париже выступают 88 российских паралимпийцев.
Ранее стало известно, что спортсмены из России и Белоруссии примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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