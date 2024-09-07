Певица Долина заявила, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре

Артистка отметила, из-за ведущегося расследования не может раскрыть подробности, однако подчеркнула, что у нее боевой настрой.



Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 13 августа стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники, убедив ее продать квартиру в столичном районе Хамовники и перевести средства на их счета. Всего певица потеряла около 200 миллионов рублей.

Позже, по данным СМИ, Долина попросила взять ее под госзащиту, так как, по ее словам, она получает сообщения с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.

