Певица Долина заявила, что следствие по делу о мошенничестве в самом разгаре
Обманутая мошенниками певица, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что следствие сейчас в самом разгаре, передает РИА Новости.
Артистка отметила, из-за ведущегося расследования не может раскрыть подробности, однако подчеркнула, что у нее боевой настрой.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 13 августа стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники, убедив ее продать квартиру в столичном районе Хамовники и перевести средства на их счета. Всего певица потеряла около 200 миллионов рублей.
Позже, по данным СМИ, Долина попросила взять ее под госзащиту, так как, по ее словам, она получает сообщения с угрозами убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru