Сочи и Анапа возглавляют рейтинг популярных курортов для семейного отдыха
Пять курортов Краснодарского края вошли в топ-10 самых популярных направлений для семейного отдыха в сентябре, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 23% всех бронирований. Обычно туристы едут в Сочи на восемь ночей. На втором месте - Анапа. Туда в среднем едут 13% отдыхающих также на восемь ночей. Замыкает тройку лидеров Геленджик, который привлек 5% всех бронирований с детьми. В среднем россияне отдыхают там неделю.
На шестом месте рейтинга расположилась Архипо-Осиповка, на девятом - Кабардинка. Также в топ-10 попали Феодосия, Ялта, Алушта, Санкт-Петербург и Москва.
Ранее медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов в пресс-центре НСН заявил, что в санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru