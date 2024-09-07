Сочи и Анапа возглавляют рейтинг популярных курортов для семейного отдыха

Лидером рейтинга стал Сочи, на который пришлось 23% всех бронирований. Обычно туристы едут в Сочи на восемь ночей. На втором месте - Анапа. Туда в среднем едут 13% отдыхающих также на восемь ночей. Замыкает тройку лидеров Геленджик, который привлек 5% всех бронирований с детьми. В среднем россияне отдыхают там неделю.

На шестом месте рейтинга расположилась Архипо-Осиповка, на девятом - Кабардинка. Также в топ-10 попали Феодосия, Ялта, Алушта, Санкт-Петербург и Москва.

Ранее медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов в пресс-центре НСН заявил, что в санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет.

