Сергей Жуков представил свой новый проект Olisha

Жуков также представил дебютный трек и клип артистки «Домой мне рано». Клип стал первой дебютной совместной видеоработой Жукова и Olisha. Певец не только собрал всю команду, но и сыграл одну из ролей.

Olisha является автором и исполнителем. Девушка писала композиции для популярных артистов. По словам Жукова, в девушке есть все, чтобы покорить российский шоу-бизнес и зрителя.

«И это не просто талантливая артистка, это человек, который несет невероятное тепло и свет, композитор, каждая песня которого полна энергии, жизни, и я точно знаю — эта энергия зажжет не только мое, а еще много-много сердец», - написал Жуков.

Ранее Жуков рассказал, что работает над созданием мюзикла «Ты у меня одна» о Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

