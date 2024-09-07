Сергей Жуков представил свой новый проект Olisha
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков представил свой новый продюсерский проект Olisha. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.
Жуков также представил дебютный трек и клип артистки «Домой мне рано». Клип стал первой дебютной совместной видеоработой Жукова и Olisha. Певец не только собрал всю команду, но и сыграл одну из ролей.
Olisha является автором и исполнителем. Девушка писала композиции для популярных артистов. По словам Жукова, в девушке есть все, чтобы покорить российский шоу-бизнес и зрителя.
«И это не просто талантливая артистка, это человек, который несет невероятное тепло и свет, композитор, каждая песня которого полна энергии, жизни, и я точно знаю — эта энергия зажжет не только мое, а еще много-много сердец», - написал Жуков.
Ранее Жуков рассказал, что работает над созданием мюзикла «Ты у меня одна» о Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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