Глава Коркино подала в отставку после беспорядков в городе
Подала в отставку глава Коркинского района Челябинской области Наталья Лощинина, сообщает «МК».
Причиной этого стали массовые беспорядки в городе, произошедшие после убийства таксистки Елены Сарафановой. Подозреваемым по этому делу стал представитель местной цыганской общины.
«Так называемая "цыганская проблема" существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась», — отметила Лощинина.
В ходе беспорядков были разгромлены несколько домов цыганской диаспоры, в город пришлось стянуть силы силовиков.
Ранее в Челябинской области задержали двух подозреваемых в убийстве таксистки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru