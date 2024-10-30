Глава Коркино подала в отставку после беспорядков в городе

Причиной этого стали массовые беспорядки в городе, произошедшие после убийства таксистки Елены Сарафановой. Подозреваемым по этому делу стал представитель местной цыганской общины.

«Так называемая "цыганская проблема" существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась», — отметила Лощинина.

В ходе беспорядков были разгромлены несколько домов цыганской диаспоры, в город пришлось стянуть силы силовиков.

Ранее в Челябинской области задержали двух подозреваемых в убийстве таксистки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

