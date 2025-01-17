СМИ: В Казани 12 школьников отравились в столовой оздоровительного центра

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в инфекционную больницу им. профессора Агафонова. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

На данный момент в центре также проводят дезинфекцию помещений общего пользования и генеральную уборку. Сотрудники Роспотребнадзора, проводят на месте служебную проверку.

С 15 по 17 января в «Дуслыке» проходил заключительный этап республиканской олимпиады школьников по химии. Дети начали испытывать недомогание еще 16 января, передает «Радиоточка НСН».

