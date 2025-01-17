СМИ: В Казани 12 школьников отравились в столовой оздоровительного центра
Из оздоровительного центра «Дуслык» в Татарстане госпитализированы с симптомами отравления 12 школьников старших классов, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в инфекционную больницу им. профессора Агафонова. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
На данный момент в центре также проводят дезинфекцию помещений общего пользования и генеральную уборку. Сотрудники Роспотребнадзора, проводят на месте служебную проверку.
С 15 по 17 января в «Дуслыке» проходил заключительный этап республиканской олимпиады школьников по химии. Дети начали испытывать недомогание еще 16 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru