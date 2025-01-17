Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус
Причиной массового отравления в санатории «Сосновый бор» Минусинского района Красноярского края стал норовирус, сообщает «Российская газета».
По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, проводящие расследования инцидента.
«Обнаружена РНК норовируса второго генотипа», - уточнили в ведомстве.
Первые сообщения об отравлениях появились накануне вечером. В настоящее время известно о 47 заболевших, десять из которых госпитализированы.
Ранее стало известно, что более 30 человек отравились в санатории Красноярского края, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Льву Шлосбергу предъявили обвинение в неисполнении обязанностей иноагента
- В Северной Осетии ввели режим «Ковер»
- Брат Чубайса назвал странной просьбу депутатов проверить экс-главу «Роснано»
- ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области
- В Израиле выступили против власти ХАМАС в секторе Газа
- Стивен Кинг призвал к отмене «Оскара» из-за пожаров в Лос-Анджелесе
- Потери ВСУ в Курской области превысили 52 450 военнослужащих
- Жительницу Красноярского края обвинили в убийстве своих детей
- Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус
- И. о. директора «РОСИЗО» стал заместитель Галактионовой Москвичев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru