Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус

Причиной массового отравления в санатории «Сосновый бор» Минусинского района Красноярского края стал норовирус, сообщает «Российская газета».

Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом

По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, проводящие расследования инцидента.

«Обнаружена РНК норовируса второго генотипа», - уточнили в ведомстве.

Первые сообщения об отравлениях появились накануне вечером. В настоящее время известно о 47 заболевших, десять из которых госпитализированы.

Ранее стало известно, что более 30 человек отравились в санатории Красноярского края, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияРоспотребнадзорКрасноярский КрайОтравление

Горячие новости

Все новости

партнеры