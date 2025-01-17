Причиной массового отравления в санатории Красноярского края стал норовирус

По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, проводящие расследования инцидента.

«Обнаружена РНК норовируса второго генотипа», - уточнили в ведомстве.

Первые сообщения об отравлениях появились накануне вечером. В настоящее время известно о 47 заболевших, десять из которых госпитализированы.

Ранее стало известно, что более 30 человек отравились в санатории Красноярского края, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

