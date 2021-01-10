СМИ: В Индии не менее семи штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа
Уже семь индийских штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа на своей территории. Руководство страны требует от местных властей предотвратить распространение заболевания, информирует телеканал NDTV.
В число штатов, где подтверждены случаи заболевания вирусом птичьего гриппа H5N8, входят Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан, Пенджаб, Махараштра, Чхаттисгарх.
Срочные меры борьбы с пандемией принимает также правительство Дели. С 10 января здесь действует запрет на ввоз живой птицы, на 10 дней закрыт крупнейший в столице рынок птицы в Газипуре, сообщает ТАСС.
По данным информационного агентства IANS, в ряде северных районов Индии продажи куриного мяса упали за последние три дня почти на 80%, цены - до 50%.
Ранее Россельхознадзор из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц временно ограничил ввоз птицы и продуктов птицеводства из ряда стран Евросоюза.
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