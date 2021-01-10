СМИ: В Индии не менее семи штатов подтвердили вспышку птичьего гриппа

В число штатов, где подтверждены случаи заболевания вирусом птичьего гриппа H5N8, входят Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан, Пенджаб, Махараштра, Чхаттисгарх.

Срочные меры борьбы с пандемией принимает также правительство Дели. С 10 января здесь действует запрет на ввоз живой птицы, на 10 дней закрыт крупнейший в столице рынок птицы в Газипуре, сообщает ТАСС.

По данным информационного агентства IANS, в ряде северных районов Индии продажи куриного мяса упали за последние три дня почти на 80%, цены - до 50%.

Ранее Россельхознадзор из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц временно ограничил ввоз птицы и продуктов птицеводства из ряда стран Евросоюза.

