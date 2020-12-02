Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ряда стран Евросоюза

Россельхознадзор из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц временно ограничил ввоз птицы и продуктов птицеводства из ряда стран Евросоюза, сообщается на сайте ведомства.

В частности, с 30 ноября запрещён ввоз продукции из Бельгии, а со 2 декабря вступит в силу запрет на ввоз продуктов из ряда регионов Германии.

Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что с ноября аналогичные меры действуют для продукции из Польши, Великобритании, Дании, Нидерландов, нескольких районов Швеции, Хорватии и Германии. С этих территорий запрещён ввоз в Россию живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и добавок для птиц.

Ранее стало известно, что в Европе распространяется высоко заразная и смертельная форма птичьего гриппа штаммов H5N8, H5N5, H5N1. Большинство случаев заражения связано с миграцией диких птиц. Однако инфекцию уже обнаружили в фермерских хозяйствах Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов, Дании, Ирландии, Швеции, Хорватии, Словении, Польши, Казахстана, Израиля, Бельгии, Норвегии.

