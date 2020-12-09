Южная Корея подтвердила уже шестую вспышку птичьего гриппа в стране

Власти Южной Кореи подтвердили очередную вспышку высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы, сообщает ТАСС.

В министерстве сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития республики уточнили, что на утиной ферме в городе Начжу в провинции Чолла-Намдо обнаружен вирус штамма H5N8.

Новая вспышка высокопатогенного птичьего гриппа - уже шестая в стране за последние 10 дней, в течение которых в Южной Корее были уничтожены 361 тысяч уток, 1,5 миллиона кур и 885 тысяч перепелов. Первая вспышка была подтверждена 28 ноября.

Эксперты обвинили в распространении вируса перелётных птиц.

Четыре года назад из-за вспышки вируса высокопатогенного птичьего гриппа в Южной Корее уничтожили 38 миллионов голов домашней птицы, что стало причиной дефицита и резкого роста цен.

