СМИ: В Хабаровске продолжаются акции в поддержку Фургала

«Сегодня шествие повторяется в меньших масштабах гораздо, видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие — что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят»,— отметил Марьясов.

Шествие двигалось по центру города, остановившись на площади Ленина, отмечают в хабаровском издании DVHAB.ru. На площади остались несколько десятков человек.

Накануне, 11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В них участвовал от 10 до 12 тысяч человек, сообщает МВД. В полиции считают, что организатором митингов стала команда Фургала.

Напомним, губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.

