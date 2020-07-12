СМИ: В Хабаровске продолжаются акции в поддержку Фургала
В Хабаровске возобновились несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В них принимает участие около тысячи человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на активиста Глеба Марьясова. Данных о задержаниях нет.
Активист сообщил, что акция, которая проходит в воскресенье, менее масштабна по сравнению с субботним стихийным митингом.
«Сегодня шествие повторяется в меньших масштабах гораздо, видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие — что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые люди на машинах останавливаются и выходят»,— отметил Марьясов.
Шествие двигалось по центру города, остановившись на площади Ленина, отмечают в хабаровском издании DVHAB.ru. На площади остались несколько десятков человек.
Накануне, 11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В них участвовал от 10 до 12 тысяч человек, сообщает МВД. В полиции считают, что организатором митингов стала команда Фургала.
Напомним, губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.
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