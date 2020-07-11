В ЛДПР открестились от акции в Хабаровске в поддержку Фургала
ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Действуя в рамках закона, партия готова к любому формату обсуждений, кроме уличных действий. Соответствующее сообщение появилось в субботу, 11 июля в официальном Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме.
«ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы - парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям», - заявили либерал-демократы.
В партии заверили, что «по линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет».
Ранее причастность регионального правительства и комитет по информационной политике Хабаровского края к организации несогласованной акции в Хабаровске в поддержку губернатора края Сергея Фургала отрицала в комментариях журналистам председатель комитета по информационной политике Хабаровского края Анна Губина.
11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. В них участвовал от 10 до 12 тысяч человек, сообщает МВД. В полиции считают, что организатор митингов стала команда Фургала.
Напомним, губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву на допрос. Его обвинили по уголовному делу о заказных убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах: показания на Фургала как организатора преступлений дали другие участники дела. Губернатор вину не признал.
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