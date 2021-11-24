СМИ: В Госдуме рассмотрят законопроект о QR-кодах в декабре

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении уже в декабре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Госдума не включила законопроекты о QR-кодах в план работы на декабрь

Собеседник агентства отметил, что комитет обсудит проект после завершения сбора отзывов и предложений.

«Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре», — рассказал источник.

Ранее законопроект о QR-кодах направили в регионы, Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации на получение заключений, сбор отзывов продлится до 14 декабря включительно.

Между тем в среду на рассмотрение Совета Думы внесли проект календаря рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. В документ не включен законопроект о введении системы QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования, а также не указаны даты рассмотрения законопроекта о праве регионов вводить QR-коды в общественных местах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектКоронавирусГосдума
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