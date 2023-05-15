СМИ: В Госдуме предложили упростить получение льгот на оплату ЖКУ

В частности, в стране хотят снизить с 22 до 15% максимальный порог расходов на ЖКХ в доходе семьи, пишет Газета.ру. Рекомендации профильного комитета пока не поступили в аппарат правительства.

«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов», — указал глава думского комитета Сергей Пахомов.

Парламентарии предлагают оптимизировать пакет документов для получения субсидий и оцифровать процесс, чтобы гражданин смог подать заявление через «Госуслуги» или прийти в МФЦ, но при этом не собирать справки по инстанциям. Уполномоченные органы смогут получать необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Кроме того, в Госдуме рекомендуют направлять выделенные субсидии напрямую поставщикам услуг: россиянин будет получать платежку за вычетом полученных средств.

