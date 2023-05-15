СМИ: В Госдуме предложили упростить получение льгот на оплату ЖКУ
Выдачу субсидий за жилищно-коммунальные услуги в России могут значительно упростить, освободив граждан от бюрократических проволочек. Об этом сообщают Известия со ссылкой на рекомендации комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
В частности, в стране хотят снизить с 22 до 15% максимальный порог расходов на ЖКХ в доходе семьи, пишет Газета.ру. Рекомендации профильного комитета пока не поступили в аппарат правительства.
«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов», — указал глава думского комитета Сергей Пахомов.
Парламентарии предлагают оптимизировать пакет документов для получения субсидий и оцифровать процесс, чтобы гражданин смог подать заявление через «Госуслуги» или прийти в МФЦ, но при этом не собирать справки по инстанциям. Уполномоченные органы смогут получать необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.
Кроме того, в Госдуме рекомендуют направлять выделенные субсидии напрямую поставщикам услуг: россиянин будет получать платежку за вычетом полученных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru