СМИ: В Госдуме предложили упростить получение льгот на оплату ЖКУ

Выдачу субсидий за жилищно-коммунальные услуги в России могут значительно упростить, освободив граждан от бюрократических проволочек. Об этом сообщают Известия со ссылкой на рекомендации комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

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В частности, в стране хотят снизить с 22 до 15% максимальный порог расходов на ЖКХ в доходе семьи, пишет Газета.ру. Рекомендации профильного комитета пока не поступили в аппарат правительства.

«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов», — указал глава думского комитета Сергей Пахомов.

Парламентарии предлагают оптимизировать пакет документов для получения субсидий и оцифровать процесс, чтобы гражданин смог подать заявление через «Госуслуги» или прийти в МФЦ, но при этом не собирать справки по инстанциям. Уполномоченные органы смогут получать необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.

Кроме того, в Госдуме рекомендуют направлять выделенные субсидии напрямую поставщикам услуг: россиянин будет получать платежку за вычетом полученных средств.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияЖКХГосдума

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