СМИ: в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала возрастом матери

По информации издания, программу маткапитала могут скорректировать при ее продлении после 2026 года. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что ряд парламентариев предлагают ограничить выплаты на первого ребенка возрастом матери - до 25-30 лет.

Также звучат предложения перенести акцент программы на второго ребенка.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, население РФ к началу 2046 года может сократиться до 138,8 миллиона человек. Ведомство считает, что естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год, передает «Радиоточка НСН».

