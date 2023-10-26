СМИ: в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала возрастом матери

В Госдуме предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери, пишет газета «Известия».

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По информации издания, программу маткапитала могут скорректировать при ее продлении после 2026 года. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что ряд парламентариев предлагают ограничить выплаты на первого ребенка возрастом матери - до 25-30 лет.

Также звучат предложения перенести акцент программы на второго ребенка.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, население РФ к началу 2046 года может сократиться до 138,8 миллиона человек. Ведомство считает, что естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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