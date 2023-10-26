СМИ: в Госдуме предложили ограничить выдачу маткапитала возрастом матери
В Госдуме предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери, пишет газета «Известия».
По информации издания, программу маткапитала могут скорректировать при ее продлении после 2026 года. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что ряд парламентариев предлагают ограничить выплаты на первого ребенка возрастом матери - до 25-30 лет.
Также звучат предложения перенести акцент программы на второго ребенка.
Согласно демографическому прогнозу Росстата, население РФ к началу 2046 года может сократиться до 138,8 миллиона человек. Ведомство считает, что естественная убыль превысит 600 тысяч человек в год, передает «Радиоточка НСН».
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