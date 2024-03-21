СМИ: В Госдуме обсудят наказание для блогеров за крупный ущерб их клиентам

По данным издания, рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой планирует обсудить внесение изменений в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс РФ. К участию в совещании приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества.

Уточняется, что в Кодекс административных правонарушений могут добавить новую статью. Ответственность по ней будет возлагаться на блогеров, которые продают информационные продукты без соответствующей аккредитации. Выдавать ее будет специально созданная организация.

Также поправки намерены ввести в Уголовный кодекс РФ. В этом случае неаккредитованных блогеров смогут привлекать к уголовной ответственности за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

В апреле 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей задержали блогера Елену Блиновскую. Ее поместили под домашний арест, но женщина нарушила его условия, из-за чего была отправлена в СИЗО, напоминает «Радиоточка НСН».

