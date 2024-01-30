Адвокат: МВД предъявило бизнес-тренеру Шабутдинову новое обвинение
Адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова, заявил, что МВД РФ предъявило его клиенту новое обвинение, сообщает ТАСС.
По его словам, это произошло после того, как число потерпевших в уголовном деле его подзащитного достигло 50.
«Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества... Уверен, это ещё не окончательное обвинение, и число потерпевших вырастет», - добавил юрист.
Ранее блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru