Адвокат: МВД предъявило бизнес-тренеру Шабутдинову новое обвинение

По его словам, это произошло после того, как число потерпевших в уголовном деле его подзащитного достигло 50.

«Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества... Уверен, это ещё не окончательное обвинение, и число потерпевших вырастет», - добавил юрист.

Ранее блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

