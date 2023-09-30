СМИ: В Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы
Учителям Екатеринбурга запретили использовать мессенджеры WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram для связи с родителями учеников. Об этом пишет портал e1.ru.
По данным издания, в родительских чатах педагоги предупреждают, что с 1 октября прекратят общение через привычные мессенджеры. Учителя предлагают держать связь через рукописные дневники.
Как заявляли ранее в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, по решению Минпросвещения и Минцифры России общение педагогов и родителей переводят на информационно-коммуникационную платформу «Сферум».
«В личном использовании за рамками образовательного процесса ограничений на использование иных программных продуктов нет», — указали в региональном ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru