СМИ: В ДНР освободили первых осужденных Украиной за «сепаратизм»

Осужденные находились в заключении в Мариуполе. У правоохранителей ДНР ушло несколько месяцев на рассмотрение дел для доказательства непричастности заключенных к реальным преступлениям, пишет RT.

Как рассказал один из освобожденных Николай Прищенко, его осудили по статьям о госизмене и участии в организованной преступной группе за то, что мужчина вступил в якобы «организованную преступную группировку со спецслужбами российскими». Прищенко заявил, что на самом деле он поехал помогать инвалиду в родной город Курахово, а тот «вел переписку с кем-то из Российской Федерации, даже не знаю, с кем»; в очередной приезд мужчину задержали сотрудники СБУ. По украинским законам Прищенко грозило от 12 до 15 лет лишения свободы, пишет Газета.ру.

