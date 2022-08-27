Путин подписал указ о выплатах для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

«В целях обеспечения социальной поддержки граждан ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувших территории этих государств и прибывших на территорию РФ после 18 февраля 2022 года», — отмечается в указе.

Беженцы с инвалидностью и пенсионеры будут получать ежемесячно по 10 тысяч рублей.

Указом предполагается ежемесячная пенсионная выплата и выплата инвалидам в размере 10 тыс. руб. Также каждый месяц доплату в сумме 3 тысяч рублей к ежемесячной пенсионной или социальной выплате будут получать инвалиды I группы, дети-инвалиды и лица старше 80 лет. Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей. Беременные ежемесячно смогут получать по 10 тысяч рублей, а при рождении ребенка — единовременно 20 тысяч рублей.

Ежемесячно родители будут получать по 4 тысячи рублей, опекуны- 15 тысяч рублей, родители-одиночки из числа беженцев смогут рассчитывать на ежемесячное пособие в 10 тысяч рублей, пишет Газета.ru.

Указ президента будет действовать до 31 декабря.

