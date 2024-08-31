СМИ: В деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты
В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для ВС России могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в ходе расследования также могут допросить новых свидетелей.
До этого Басманный суд арестовал гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора компании Викторию Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Им уже продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря.
По версии следствия, ими были похищены не менее 2,4 млрд рублей, выделенные Минобороны России по госконтракту на поставку более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих. При этом продукция не соответствовала предусмотренным договором требованиям.
Ранее RT сообщил, что фигуранты этого уголовного дела использовали деньги от госконтракта для приобретения недвижимости и долей в нескольких фирмах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru