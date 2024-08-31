СМИ: В деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты

В уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для ВС России могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе расследования также могут допросить новых свидетелей.

До этого Басманный суд арестовал гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора компании Викторию Антонову, а также начальника службы безопасности Михаила Кальченко по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Им уже продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря.