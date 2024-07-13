СМИ: В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые

В документе отмечается, что 23 апреля было возбуждено дело по статье о даче взятки в особо крупном размере против Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и неустановленных лиц.

«Настоящее уголовное дело возбуждено... также в отношении [бизнесмена Александра] Фомина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — указано в постановлении.

Суд продлил срок содержания под стражей Иванова, Бородина и Фомина до 23 сентября. В рамках обеспечительных мер были арестованы счета и активы всех фигурантов.

Ранее стало известно, что Тимур Иванов обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 млрд рублей.

