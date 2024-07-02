СМИ: Сумма вменяемой генералу Иванову взятки составляет более 1 млрд рублей
Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Тимур Иванов, обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным агентства, вятка была предназначена для оказания помощи юридическим лицам и их представителям, на которых Иванов, исходя из его должностного положения, мог оказывать влияние.
По результатам расследования было установлено, что Иванов и другие участники, действовавшие в организованной группе, получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере в общей сумме 1,185 миллиарда рублей, отмечает газета «Известия».
Эти действия, представлявшие собой предоставление имущественных услуг, продолжались с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. Часть незаконно полученных финансовых средств, по данным расследования, была помещена на расчетные счета в различных банках, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru