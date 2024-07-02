СМИ: Сумма вменяемой генералу Иванову взятки составляет более 1 млрд рублей

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Тимур Иванов, обвиняется в получении взятки на сумму 1,185 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, вятка была предназначена для оказания помощи юридическим лицам и их представителям, на которых Иванов, исходя из его должностного положения, мог оказывать влияние.