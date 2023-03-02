СМИ: Украинские диверсанты отпустили взятого в заложники фельдшера брянского села

Украинские диверсанты, проникшие на территорию Брянской области, отпустили взятого в заложники фельдшера села Любечане, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

СМИ: Украинские диверсанты могли взять до шести заложников в Брянской области

По словам местного жителя, в момент захвата мужчина ехал на личной машине из села Новый Ропск и был в салоне один.

«Его сейчас уже отпустили», - добавил собеседник агентства, отметив, что местные жители в настоящее время находятся в домах, слышны звуки стрельбы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовский район региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, ФСБ и Минобороны РФ проводят операцию по их уничтожению, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПроисшествиеЗаложникиБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры