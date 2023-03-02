СМИ: Украинские диверсанты отпустили взятого в заложники фельдшера брянского села

По словам местного жителя, в момент захвата мужчина ехал на личной машине из села Новый Ропск и был в салоне один.

«Его сейчас уже отпустили», - добавил собеседник агентства, отметив, что местные жители в настоящее время находятся в домах, слышны звуки стрельбы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Климовский район региона проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, ФСБ и Минобороны РФ проводят операцию по их уничтожению, сообщает RT.

