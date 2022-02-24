СМИ: В банкоматах «Тинькофф» закончилась наличная валюта

В банкоматах «Тинькофф Банка» заканчивается наличная валюта. Об этом говорится в Telegram-канале Baza.

На торгах на мосбирже курс евро вырос до 100 рублей

По сообщениям клиентов банка, в некоторых банкоматах, в которых они хотели снять доллары, не было наличной валюты. В службе поддержки рассказали, что она осталась только в нескольких аппаратах в разных районах города.

Ранее бывший министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточкой НСН» заявил, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в Донбассе Россию ждет экономическая катастрофа.

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