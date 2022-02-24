На торгах на мосбирже курс евро вырос до 100 рублей

При этом доллар во время торгов вырос до 86 рублей.

Ранее издание «ФАН» сообщило, что 24 февраля в 10:00 часов утра Московская биржа возобновила торги. До этого они временно были приостановлены. Специалисты связывают волатильность на бирже с началом российской спецоперации в Донбассе.