На торгах на мосбирже курс евро вырос до 100 рублей
В ходе торговой сессии на Московской бирже курс евро вырос до 100 рублей, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что резкий скачек валюты, произошедший после второго запуска торгов, связан с геополитическим обострением.
На открытии сессии индекс стоимости российских гособлигаций просел больше, чем на 2,5%. Так, показатели вышли к сентябрьским уровням 2015 года.
При этом доллар во время торгов вырос до 86 рублей.
Ранее издание «ФАН» сообщило, что 24 февраля в 10:00 часов утра Московская биржа возобновила торги. До этого они временно были приостановлены. Специалисты связывают волатильность на бирже с началом российской спецоперации в Донбассе.
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