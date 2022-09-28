СМИ: в Apple заявили, что приложения VK из AppStore удалили из-за санкций
Компания Apple удалила приложения VK из магазина AppStore в связи с санкциями Великобритании, сообщает The Verge.
Представитель компании Адам Дема рассказал, что эти приложения распространялись «разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами», в отношении которых Лондон ввёл санкции.
«Чтобы соответствовать этим санкциям, Apple удалила учётные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загружать из любого AppStore, независимо от местоположения», — добавил он, отметив, что уже скачанные приложения продолжат работать.
Ранее приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из поиска в магазине приложений App Store, однако осталось доступно в Google Play, сообщает RT.
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