СМИ: в Apple заявили, что приложения VK из AppStore удалили из-за санкций

Компания Apple удалила приложения VK из магазина AppStore в связи с санкциями Великобритании, сообщает The Verge.

Минцифры выясняет причины удаления VK из App Store

Представитель компании Адам Дема рассказал, что эти приложения распространялись «разработчиками, большинство которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами», в отношении которых Лондон ввёл санкции.

«Чтобы соответствовать этим санкциям, Apple удалила учётные записи разработчиков, связанные с этими приложениями, и приложения нельзя загружать из любого AppStore, независимо от местоположения», — добавил он, отметив, что уже скачанные приложения продолжат работать.

Ранее приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из поиска в магазине приложений App Store, однако осталось доступно в Google Play, сообщает RT.

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ФОТО: Кадр из презентации Apple
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