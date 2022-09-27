Минцифры выясняет причины удаления VK из App Store

Минцифры России направило в корпорацию Apple запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщает РИА Новости.


Ведомство обратило внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. Отмечается, что после получения официального ответа будет разработан план действий.

26 сентября многие приложения, среди которых VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» перестали появляться при поиске в App Store. В VK отметили, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

Ранее профиль для общения школьников «Сферум» открылся в «VK Мессенджере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:AppleСоцсети
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