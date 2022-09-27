Минцифры выясняет причины удаления VK из App Store
Минцифры России направило в корпорацию Apple запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщает РИА Новости.
Ведомство обратило внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. Отмечается, что после получения официального ответа будет разработан план действий.
26 сентября многие приложения, среди которых VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» перестали появляться при поиске в App Store. В VK отметили, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.
Ранее профиль для общения школьников «Сферум» открылся в «VK Мессенджере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- СМИ: Рогозин может стать полпредом после референдумов в Донбассе
- Минцифры выясняет причины удаления VK из App Store
- Названы причины аномального роста рубля
- Пасечник: Главы ЛНР и ДНР решат о военном положении вместе с Москвой
- Сноуден после получения российского гражданства заявил о стабильности для семьи
- В СФ заявили, что от военкоматов зависит состояние общества в целом
- Опубликован список специальностей, которым положена отсрочка
- В Белом доме не ответили на получение Сноуденом российского гражданства
- СМИ: россияне сталкиваются с аннуляцией туров за границу
- Французы отключают отопление из-за подорожавшего газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru