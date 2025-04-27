СМИ: В аэропорту Кишинева задержали главу совета российских соотечественников
В Молдавии в международном аэропорту Кишинева задержали главу совета российских соотечественников и оргкомитета «Победа» Алексея Петровича. Об этом сам общественной деятель написал в своем Telegram-канале.
Петрович сообщил, что это случилось, когда он пытался вылететь из Молдавии. По словам общественника, его подвергли дополнительному личному досмотру, а также досмотрели его багаж.
Известно, что сотрудник пограничной полиции изъял у Петровича паспорт и проездные документы, которые были возвращены ему уже после проведения досмотра. Спустя час проверок общественному деятелю разрешили выехать из страны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которую обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на выборах главы автономии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru