Главу Гагаузии Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева после возвращения из России, пишет РИА Новости со ссылкой на спикера парламента региона Дмитрия Константинова.

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По словам политика, силовики встретили их сразу после прилета.

«Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», - сказал Константинов.

В среду, 10 апреля, Гуцул предъявили обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АэропортМолдавия

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