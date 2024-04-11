Главу Гагаузии Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева
11 апреля 202400:19
Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева после возвращения из России, пишет РИА Новости со ссылкой на спикера парламента региона Дмитрия Константинова.
По словам политика, силовики встретили их сразу после прилета.
«Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», - сказал Константинов.
В среду, 10 апреля, Гуцул предъявили обвинение по делу о нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru