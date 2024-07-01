СМИ: В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
С начала туристического сезона международный терминал аэропорта Антальи с трудом справляется с потоком пассажиров, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майю Ломидзе.
По данным издания, в первый день июля электронное табло аэропорта демонстрирует массовую задержку зарубежных рейсов. Уточняется, что самолеты ожидают очереди для взлета от трех до 14 часов.
При этом 29 июня аэропорт Антальи обслужил 1146 рейсов, тысяча из которых – международные перелеты. Общий пассажиропоток за день превысил 209 тысячи человек, что стало рекордным показателем. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу отмечал, что пассажиропоток регулярно растет.
В начале июня 2024 года члены профсоюза транспортных работников Турции на десять дней отказались от переработок, что на 50% повысило долю задержанных самолетов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru