«Паровозом всех не увезти!»: Подорожание авиабилетов объяснили ростом цен на топливо
Авиационное топливо составляет порядка половины всех расходов авиакомпаний, заявил НСН Виктор Горбачев.
Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в эфире НСН призвал создать жесткий регламент, контролирующий повышение цен на авиационное топливо.
Летать в экономическом классе с начала года стало дороже на 20%, следует из данных Росстата. А за неделю, с 11 по 17 июня, рост цен на билеты составил 3,7%. Горбачев отметил, что удорожание авиабилетов в летнюю пору – обычное явление.
«Каждая компания устанавливает свои тарифы, здесь нельзя сказать в целом, как выросли цены на те или иные билеты. «Аэрофлот» может поднять цены, «Уральские авиалинии» могут оставить на прежнем уровне и так далее. Летом, как правило, цены на авиабилеты повышаются, так как спрос, начинаются сезонные отпуска, люди вылетают. Ну куда деваться - на паровозе всех не увезешь!» - сказал собеседник НСН.
По его словам, авиационное топливо составляет порядка половины всех расходов авиакомпаний.
«Самая большая графа расходов авиакомпаний - авиатопливо. Наши НПЗ безудержно повышают цены, у них не системы, как им заблагорассудится, так они и поднимают цены. Сегодня в себестоимости авиаперевозок авиационное топливо составляет 40-50%. И никто ничего не может сделать, даже ФАС проверяет. Здесь нужен жесткий регламент, законодательные вещи. В законе должно быть обговорено, что тарифы могут подниматься, например, только раз в году. Если все это пустить на самотек и говорить, что рынок вытащит, то будет плохо. Все это отражается на народе», - сказал эксперт.
Ранее Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что высадка пассажиров из самолета при недлительной задержке рейса очень затруднительна по техническим причинам
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