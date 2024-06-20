«Паровозом всех не увезти!»: Подорожание авиабилетов объяснили ростом цен на топливо

Летать в экономическом классе с начала года стало дороже на 20%, следует из данных Росстата. А за неделю, с 11 по 17 июня, рост цен на билеты составил 3,7%. Горбачев отметил, что удорожание авиабилетов в летнюю пору – обычное явление.

«Каждая компания устанавливает свои тарифы, здесь нельзя сказать в целом, как выросли цены на те или иные билеты. «Аэрофлот» может поднять цены, «Уральские авиалинии» могут оставить на прежнем уровне и так далее. Летом, как правило, цены на авиабилеты повышаются, так как спрос, начинаются сезонные отпуска, люди вылетают. Ну куда деваться - на паровозе всех не увезешь!» - сказал собеседник НСН.