СМИ: В 2024 году в Россию вернулись 10% релокантов

Как сообщает издание, эксперты в феврале – марте 2024 года опросили 3459 человек. При этом в общей сложности страну в 2022 году могли покинуть около 650 тысяч человек.

Согласно данным исследования, более четверти вернувшихся в Россию респондентов меняли зарубежную страну проживания в период эмиграции. Вместе с тем 64% остались в той же стране, в которую переехали изначально. В большинстве случаев россияне уезжали сначала в Грузию (15,5%), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%).

Ранее сообщалось, что доля российских фрилансеров, пребывающих за рубежом, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа работающих на себя. Для сравнения в октябре-декабре 2023 года показатель составлял 3,3%, напоминает «Радиоточка НСН».

