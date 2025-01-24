СМИ: Больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США
На границе Мексики и США застряли свыше пяти тысяч российских релокантов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
Уточняется, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны.
В общей сложности в стихийном лагере беженцев возле американской границы на данный момент размещено около 26 тысяч граждан из стран СНГ.
Среди прочего указ, подписанный Трампом, ограничивает возможности нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в США после того, как они попадают на территорию страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru