СМИ: Больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США

На границе Мексики и США застряли свыше пяти тысяч российских релокантов, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу

Уточняется, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода нелегальных мигрантов через южную границу страны.

В общей сложности в стихийном лагере беженцев возле американской границы на данный момент размещено около 26 тысяч граждан из стран СНГ.

Среди прочего указ, подписанный Трампом, ограничивает возможности нелегальных мигрантов обращаться за убежищем в США после того, как они попадают на территорию страны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Gregory Bull
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