СМИ: В 2024 году увеличится число атак на клиентов банков через вирусы-трояны

В 2024 году увеличится число мошеннических атак на клиентов банков через вирусы-трояны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что на фоне повышения уровня финансовой грамотности россиян мошенники придумывают новые схемы обмана.

В Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на 48 млн рублей

Так, в 2023 году был зафиксирован тренд на использование вредоносного программного обеспечения. Трояны и прочие вирусы были задействованы более чем в половине успешных атак на физических лиц.

В январе мошенники создали уже почти пять тысяч поддельных сайтов в России, аналитики отмечают, что злоумышленники заметно активизировались в начале года. Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, стали мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы.

В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера нарушений, сообщил ранее замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВирусМошенникиБанки

Горячие новости

Все новости

партнеры