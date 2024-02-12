СМИ: В 2024 году увеличится число атак на клиентов банков через вирусы-трояны

Так, в 2023 году был зафиксирован тренд на использование вредоносного программного обеспечения. Трояны и прочие вирусы были задействованы более чем в половине успешных атак на физических лиц.

В январе мошенники создали уже почти пять тысяч поддельных сайтов в России, аналитики отмечают, что злоумышленники заметно активизировались в начале года. Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, стали мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы.



В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера нарушений, сообщил ранее замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов, передает «Радиоточка НСН».

