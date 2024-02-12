В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов
В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов в России, аналитики отмечают, что злоумышленники заметно активизировались в начале года.
Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, стали мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы, пишут «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Отмечается, что мошенники создают сайты с целью выманивания денежных средств. В обычной жизни отличить ненастоящий сайт бывает затруднительно, так как он полностью копирует оригинал по внешним признакам и по главному функционалу.
В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера нарушений, сообщил ранее замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. По его словам, сегодня почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году было зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерты Олега Газманова в Подмосковье отменили из-за неподписанного договора
- «Больше, чем несправедливость»: Собчак отреагировала на приговор по делу о вымогательстве
- Экс-директору холдинга Собчак дали 7,5 лет колонии
- Генконсул рассказал о дактилоскопии оформляющих ВНЖ в Казахстане россиян
- Прокуратура начала проверку после столкновения самолета с трапом в Шереметьево
- СМИ: У Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты
- Росстат: миграционный отток из новых регионов превысил 87 тысяч человек
- ЕС начнет согласовывать новый пакет антироссийских санкций 14 февраля
- В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов
- МИД РФ расширит список стран для получения электронных виз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru