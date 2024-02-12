В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов

В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов в России, аналитики отмечают, что злоумышленники заметно активизировались в начале года.

Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, стали мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы, пишут «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Координационного центра доменов .RU/.РФ.

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Отмечается, что мошенники создают сайты с целью выманивания денежных средств. В обычной жизни отличить ненастоящий сайт бывает затруднительно, так как он полностью копирует оригинал по внешним признакам и по главному функционалу.

В России 29% киберпреступлений остаются нераскрытыми из-за совершенствуемых технологий и трансграничного характера нарушений, сообщил ранее замначальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов. По его словам, сегодня почти треть преступных деяний сопряжены с использованием информационных технологий. В 2023 году было зарегистрировано 677 тысяч таких преступлений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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