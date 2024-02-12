В январе мошенники создали почти пять тысяч поддельных сайтов в России, аналитики отмечают, что злоумышленники заметно активизировались в начале года.

Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, стали мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы, пишут «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Координационного центра доменов .RU/.РФ.