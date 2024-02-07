В Москве мошенники обманули 76-летнего пенсионера на 48 млн рублей

Житель Москвы продал квартиру в центре города и лишился 48 миллионов рублей, доверившись мошенникам. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным МВД, 76-летнему мужчине позвонили от имени сотрудника Центробанка и заявили о попытке продать его квартиру в центре Москвы по доверенности. Злоумышленник убедил пенсионера самому продать жилье за 56 миллионов рублей, из них более шести миллионов передать риелтору, а 13 миллионов заплатить за оказание «услуг» неизвестной женщине.

На оставшиеся деньги пенсионер приобрел квартиру на Пресненском валу. Позже мошенники заставили его продать и эту недвижимость. Мужчина потерял 47,8 миллиона рублей.

Ранее в Калининграде мошенники убедили третьеклассника прислать снимок банковской карты его матери и украли 143 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПенсионерыМошенники

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