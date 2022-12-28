СМИ: в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
В 2023 году в России запустят механизм проверок наличия полиса ОСАГО через камеры дорожного движения, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.
«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сообщил он.
Также ВСС обсуждает с Центробанком России продление некоторых мер поддержки страховщиков на 2023 год, а также введение нескольких новаций. Страховщики предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и повсеместно легализовать использовать деталей, бывших в употреблении.
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимо отменить или реформировать, нужно убрать все репрессивные нормы и лазейки, по которым можно не платить или не доплачивать, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
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