СМИ: в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

В 2023 году в России запустят механизм проверок наличия полиса ОСАГО через камеры дорожного движения, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

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«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сообщил он.

Также ВСС обсуждает с Центробанком России продление некоторых мер поддержки страховщиков на 2023 год, а также введение нескольких новаций. Страховщики предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и повсеместно легализовать использовать деталей, бывших в употреблении.

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимо отменить или реформировать, нужно убрать все репрессивные нормы и лазейки, по которым можно не платить или не доплачивать, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ШтрафыАвтострахованиеАвтоэкспертАвтомобильОСАГО
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