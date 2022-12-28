СМИ: в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

«В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам», — сообщил он.

Также ВСС обсуждает с Центробанком России продление некоторых мер поддержки страховщиков на 2023 год, а также введение нескольких новаций. Страховщики предлагают увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и повсеместно легализовать использовать деталей, бывших в употреблении.

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимо отменить или реформировать, нужно убрать все репрессивные нормы и лазейки, по которым можно не платить или не доплачивать, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

