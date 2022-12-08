Петербургские депутаты предложили в несколько раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

В ЗакСе предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях поправки, согласно которым водителей с просроченным полисом ОСАГО и тех, кто не вписан в страховку, будут штрафовать на 3000 рублей. Сейчас взыскание для нарушителей составляет 500 рублей. Если же автомобилист не оформил ОСАГО, его оштрафуют на 5000 рублей (действующее взыскание - 800 рублей).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, порой недобросовестные автовладельцы «предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса».

Парламентарии приводят данные МВД, согласно которым в 2021 году в 39 регионах выросло число водителей, управляющих транспортом без полиса ОСАГО. Больше всего нарушений зафиксировали в Московской области, Краснодарском крае, Башкирии, Москве, Татарстане.

Как сообщают «Известия», предложение о повышении штрафов поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В объединении отметили, что в соответствии с ПДД автомобилист не имеет права выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО.

