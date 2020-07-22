СМИ узнали об отводе двух адвокатов Фургала

Следственный комитет России в лице руководителя следственно-оперативной группы СКР Юрия Буртового сообщил двум из четверых адвокатов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала об отводе от дела, пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о Марине Горбачёвой и Максиме Самойлове. СК усмотрел в деле конфликт интересов: оба адвоката ранее в течение двух месяцев работали с другим обвиняемым по делу Фургала, Николаем Мистрюковым. Однако затем Мистрюков отказался от их услуг в пользу назначенного ему адвоката, согласился признать вину и дал показания на Фургала, отмечается в материале.

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Источники издания полагают, что под разными предлогами от дела Фургала попытаются отвести и других адвокатов, чтобы заменить их на более лояльных к следствию.

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в организации заказных убийств двух предпринимателей и покушении 15-летней давности. Сам он вину не признал. Как утверждает «Коммерсантъ», экс-губернатор даже попросил адвокатов вызвать срочную психиатрическую помощь, если им вдруг скажут, что он признаёт вину.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АдвокатыСергей ФургалСледственный Комитет
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