СМИ узнали об отводе двух адвокатов Фургала

Источники издания полагают, что под разными предлогами от дела Фургала попытаются отвести и других адвокатов, чтобы заменить их на более лояльных к следствию.

Фургала арестовали 10 июля по подозрению в организации заказных убийств двух предпринимателей и покушении 15-летней давности. Сам он вину не признал. Как утверждает «Коммерсантъ», экс-губернатор даже попросил адвокатов вызвать срочную психиатрическую помощь, если им вдруг скажут, что он признаёт вину.

