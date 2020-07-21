Фургал описал пребывание в СИЗО анекдотом про гостиницу и совесть

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, помещённый в следственный изолятор по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушении, признался, что неплохо спит под арестом. Он также рассказал анекдот «про гостиницу на поляне на свежем воздухе», который характеризует его пребывание в СИЗО, пишет «Московский комсомолец».

«На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — пошутил Фургал. По его словам, сон в СИЗО у него отличный, а совесть - не донимает. Он подчеркнул, что переживает лишь из-за «чужого предательства».

Что касается камерного быта, то по словам экс-губернатора, его не беспокоит комфорт. «Я воспитан так — ем то, что есть. Могу спать на земле, если надо», — заметил Фургал. Он не признаёт эпизоды обвинения, которые ему вменяются.

Чиновник был отстранён от должности в связи с утратой доверия указом президента Владимира Путина в понедельник, 21 июля. Врио губернатора Хабаровского края назначен однопартиец Фургала по ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Сегодня состоялась его представление местным властям. Дегтярев заявил, что в случае оправдания Фургала «соберет вещи» и уедет из края. Он также призвал участников акций в поддержку экс-губернатора не провоцировать полицию.

