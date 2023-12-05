СМИ узнали о тайном разводе Кати Лель с мужем после 15 лет брака
Певица Катя Лель, не афишируя публично, расторгла брак со своим супругом, предпринимателем Игорем Кузнецовым после 15 лет официальной совместной жизни, сообщил ряд СМИ. Известно, что заявление в суд на развод подала сама исполнительница хита «Мой мармеладный».
Весь процесс прошёл тихо и мирно, совместно нажитое имущество теперь уже бывшие супруги в суде не делили. Своего совместного ребёнка, 14-летнюю дочь Эмилию, Лель и Кузнецов договорились воспитывать совместно, уточняет «СтарХит».
Исполнительница и бизнесмен были в близких отношениях на протяжении 18 лет, непосредственно в браке — 15. До этого Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) имела отношения с продюсером Александром Волковым. Между ними была разница в возрасте 24 года. Кроме того, мужчина состоял в браке, у него были дети. Волков финансировал творчество Лель.
После начала сольной карьеры продюсер пытался во всем препятствовать исполнительнице. В 2008 году он умер.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Катя Лель оказалась в тройке самых популярных артистов текущего года по версии Apple Music и Spotify. Месяц назад она ворвалась в чарты с треком 20-летней давности «Мой мармеладный».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм-концерт Бейонсе возглавил американский прокат
- «И такое бывает!»: Запашный о скандальном видео с жестким усмирением хищников
- Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе
- Минобороны досрочно получило все «Панцири» по гособоронзаказу года
- Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
- СМИ узнали о тайном разводе Кати Лель с мужем после 15 лет брака
- Экс-чемпион UFC Макгрегор допустил, что будет избираться на пост президента Ирландии
- Россияне назвали самыми неудачными новогодними подарками одежду и косметику
- Явлинский предложил примирить Россию и Украину по примеру Эльзаса
- Автор книги «Слово пацана» намекнул на будущее героев одноименного сериала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru