СМИ узнали о тайном разводе Кати Лель с мужем после 15 лет брака

Исполнительница и бизнесмен были в близких отношениях на протяжении 18 лет, непосредственно в браке — 15. До этого Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина) имела отношения с продюсером Александром Волковым. Между ними была разница в возрасте 24 года. Кроме того, мужчина состоял в браке, у него были дети. Волков финансировал творчество Лель.

После начала сольной карьеры продюсер пытался во всем препятствовать исполнительнице. В 2008 году он умер.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Катя Лель оказалась в тройке самых популярных артистов текущего года по версии Apple Music и Spotify. Месяц назад она ворвалась в чарты с треком 20-летней давности «Мой мармеладный».

