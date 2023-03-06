СМИ: Утечка биометрии граждан нескольких стран произошла в НИИ «Восход»
Утечка биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии произошла в ФГАУ НИИ Восход, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник.
Отмечается, что одним из проектов НИИ Восход является Государственная система паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП). Эта система предназначена для автоматизированного сбора, хранения, обработки и передачи информации персонального учета граждан, а также иной служебной информации, необходимой для оформления, выдачи и контроля паспортно-визовых документов нового поколения.
По данным издания, в Интернет попала база данных ПВДНП за весь период её существования (с 2006 года). Отмечается, что по предварительной версии, утечка данных произошла изнутри. Вероятно, что бывший сотрудник организации проник в систему и скачал продуктивную базу данных.
Добавляется, что прокуратура Москвы уже проводит проверку.
Ранее сообщалось, что Минцифры прорабатывает вопрос о введении верхней и нижней границ оборотного штрафа за утечку персональных данных пользователей.
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