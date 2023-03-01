Минцифры прорабатывает вопрос о размере оборотного штрафа за утечку данных

До этого сообщалось, что в сентябре 2023 года могут быть введены штрафы от пяти до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных в компаниях.



Ранее правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

Она также напомнила, что Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян, он назвал утечку персональных данных серьезной угрозой для страны.

