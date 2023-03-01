Минцифры прорабатывает вопрос о размере оборотного штрафа за утечку данных
Минцифры прорабатывает вопрос о введении верхней и нижней границ оборотного штрафа за утечку персональных данных пользователей. Об этом сообщила заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Айсалу Бадягина, передает РИА Новости.
По ее словам, конкретные размеры штрафа сейчас находятся в процессе обсуждения. При этом она также отметила, что для компаний будут предусмотрены и смягчающие условия, обсуждается вопрос добровольной сертификации при обеспечении компаниями собственных средств информационной безопасности.
До этого сообщалось, что в сентябре 2023 года могут быть введены штрафы от пяти до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных в компаниях.
Ранее правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. Об этом сообщила первый замглавы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.
Она также напомнила, что Владимир Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян, он назвал утечку персональных данных серьезной угрозой для страны.
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