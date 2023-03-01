Билетный агрегатор оштрафовали за утечку данных клиентов

Компания «Новые Туристические Технологии», которой принадлежит сервис tutu.ru оштрафована на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов, сообщает «Интерфакс».

Она была признана виновной в нарушении закона о персональных данных мировым судом по Симоновскому району Москвы.

Сенаторы готовят законопроект об уголовной ответственности за утечку персональных данных

По данным пресс-службы суда, база данных пользователей сервиса оказалась в свободном доступе в сети интернет.

В «Новых Туристических Технологиях» заявили, что все выявленные нарушения закона уже устранены.

Ранее, как сообщала НСН, в Роскомнадзоре заявили, что «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МоскваСудШтрафИнтернетУтечка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры