Билетный агрегатор оштрафовали за утечку данных клиентов
Компания «Новые Туристические Технологии», которой принадлежит сервис tutu.ru оштрафована на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов, сообщает «Интерфакс».
Она была признана виновной в нарушении закона о персональных данных мировым судом по Симоновскому району Москвы.
По данным пресс-службы суда, база данных пользователей сервиса оказалась в свободном доступе в сети интернет.
В «Новых Туристических Технологиях» заявили, что все выявленные нарушения закона уже устранены.
Ранее, как сообщала НСН, в Роскомнадзоре заявили, что «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных.
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