СМИ: установлена личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»

Установлена личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», заблокированного за призывы к насилию и беспорядкам, пишет газета «Известия».

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По информации издания, владельцем канала оказался уроженец Махачкалы Абакар Абакаров. В настоящее время мужчина проживает в Стамбуле.

В 2016 году Абакаров переехал в Одессу. После начала спецоперации на Украине перебрался в Турцию и начал заниматься недвижимостью.

Канал «Утро Дагестан» зарегистрирован в марте 2022 года через украинский номер.

После беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке призывающих к насилию каналов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МахачкалаДагестанTelegram

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