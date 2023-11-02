СМИ: установлена личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»
Установлена личность владельца Telegram-канала «Утро Дагестан», заблокированного за призывы к насилию и беспорядкам, пишет газета «Известия».
По информации издания, владельцем канала оказался уроженец Махачкалы Абакар Абакаров. В настоящее время мужчина проживает в Стамбуле.
В 2016 году Абакаров переехал в Одессу. После начала спецоперации на Украине перебрался в Турцию и начал заниматься недвижимостью.
Канал «Утро Дагестан» зарегистрирован в марте 2022 года через украинский номер.
После беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке призывающих к насилию каналов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru