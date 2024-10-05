СМИ: Уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году
К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую записку экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
По прогнозам специалистов, рождаемость в России должна вырасти благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных, чем сейчас, поколений женщин. Речь идет о женщинах от 2010 года и последующих годов рождения.
Специалисты полагают, что ситуация с падением рождаемости должна поменяться уже в среднесрочной перспективе, потому что количество рождений на одну женщину остается стабильным.
Ранее психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН заявила, что люди, намерено отказавшиеся от рождения детей, часто принимают такое решение на основе своих приоритетов и ценностей, а не из-за идеологий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru