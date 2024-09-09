Росстат: Рождаемость в России упала до исторического минимума
Рождаемость в России упала до исторического минимума, следует из данных Росстата.
За первое полугодие 2024 года родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Рождаемость в 2023 году была рекордно низкой с 1999 года. В начале лета этого года число новорожденных упало на 6% до 98,6 тысячи.
За первое полугодие зафиксировали рост естественной убыли населения — 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за этот же период 2023 года, но убыль населения компенсируется миграционным приростом на 20%.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявляла, что Госдума подняла вопрос о необходимости проведения «специальной демографической операции» по аналогии с СВО, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru